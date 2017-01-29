В Черкасской области тысячи людей остались без тепла
Согласно информации ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье ночью в городе Монастрище. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
Согласно информации ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье ночью в городе Монастрище. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина.
Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие возникло сегодня ночью в городе Монастрище.
«На ул. Соборной произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП “Теплокоммунэнерго” которая принадлежит Монастирищенскому городскому совету», — подчеркивается в сообщении.
На место происшествия выехал дежурный караул Монастрищенської
Для разбора конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия.
«Главной задачей работ, продолжающихся является очистка 2-х газопроводов и подключение котельной к дымовой трубы, что осталась. Одновременно, решается вопрос о переходе к резервной котельной дымовой трубы, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе в районе Пересыпского моста на Черноморского казачества и углу улицы Николая Плыгуна произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии систем ЖКХ на дороге образовалась огромная лужа.