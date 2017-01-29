Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Нюша поделилась пляжным фото
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы
Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
22:37 (мск), источник: РИА Новости

В ущелье на Монблане нашли тело российского лыжника

ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Спасатели обнаружили тело российского горнолыжника на леднике горного массива Монблан в Альпах, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AFP 2016

По данным агентства, мужчина в возрасте около 30 лет накануне упал в расщелину, спускаясь с вершины Эгюий-дю-Миди.

Шестидесятилетнего отца погибшего спасатели обнаружили днем в воскресенье. Он провел ночь на дне другой расщелины, куда провалился, пытаясь поймать телефонную связь и вызвать спасателей после падения сына.

Мужчина не получил телесных повреждений, но пребывает в шоке.

Об исчезновении двух лыжников стало известно рано утром от двух их друзей. Спасатели провели разведку с воздуха, однако она не принесла результатов. Затем 14 человек отправились на поиски пропавших. Сначала было обнаружено тело молодого мужчины, а после — его отец.

Имена и фамилии погибшего и его родственника не называются. По данным агентства, они являлись «россиянами».

Посольство РФ в Париже подтвердило информацию о гибели россиянина.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
На не освободивших в срок служебное жилье депутатов подали в суд
Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
Девятиклассники будут сдавать устную речь
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь