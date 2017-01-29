В ущелье на Монблане нашли тело российского лыжника
ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Спасатели обнаружили тело российского горнолыжника на леднике горного массива Монблан в Альпах, передает агентство Франс Пресс.
ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Спасатели обнаружили тело российского горнолыжника на леднике горного массива Монблан в Альпах, передает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, мужчина в возрасте около 30 лет накануне упал в расщелину, спускаясь с вершины
Шестидесятилетнего отца погибшего спасатели обнаружили днем в воскресенье. Он провел ночь на дне другой расщелины, куда провалился, пытаясь поймать телефонную связь и вызвать спасателей после падения сына.
Мужчина не получил телесных повреждений, но пребывает в шоке.
Об исчезновении двух лыжников стало известно рано утром от двух их друзей. Спасатели провели разведку с воздуха, однако она не принесла результатов. Затем 14 человек отправились на поиски пропавших. Сначала было обнаружено тело молодого мужчины, а после — его отец.
Имена и фамилии погибшего и его родственника не называются. По данным агентства, они являлись «россиянами».
Посольство РФ в Париже подтвердило информацию о гибели россиянина.