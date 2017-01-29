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21:26 (мск), источник: Новости Перми

На Соликамской в Перми столкнулись два авто

ДТП случилось вечером 28 января 2017 года. В результате два человека оказались в больнице.

По предварительной информации ГУ МВД, в районе дома 293 «а» на ул. Соликамская в Перми, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21150, выехал на полосу встречного движения и столкнулся в автомобилем «Хендай».

После аварии водитель и пассажирка иномарки с полученными травмами доставлены в больницу. Еще двум участникам происшествия оказана разовая медицинская помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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