На Соликамской в Перми столкнулись два авто

По предварительной информации ГУ МВД, в районе дома 293 «а» на ул. Соликамская в Перми, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21150, выехал на полосу встречного движения и столкнулся в автомобилем «Хендай».



После аварии водитель и пассажирка иномарки с полученными травмами доставлены в больницу. Еще двум участникам происшествия оказана разовая медицинская помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.