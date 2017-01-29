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22:48 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ОБСЕ: Количество нарушений «тишины» на Донбассе продолжает бить рекорды

Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 2260 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Telegraf.com.ua

Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток. Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью «Громадському».

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«Сегодня в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт — Авдеевка — Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», — сказал Хуг.

По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

«О зафиксированных нами нарушениях режима прекращения огня мы вам отчет завтра. Тогда мы будем иметь и видео с камер, расположенных на местах. Тогда и стоит ожидать больше деталей», — отметил заместитель руководителя СММ.

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