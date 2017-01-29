ОБСЕ: Количество нарушений «тишины» на Донбассе продолжает бить рекорды
Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 2260 нарушений режима прекращения огня.
Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 2260 нарушений режима прекращения огня.
Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток. Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью «Громадському».
«Сегодня в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт — Авдеевка — Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения», — сказал Хуг.
По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.
«О зафиксированных нами нарушениях режима прекращения огня мы вам отчет завтра. Тогда мы будем иметь и видео с камер, расположенных на местах. Тогда и стоит ожидать больше деталей», — отметил заместитель руководителя СММ.