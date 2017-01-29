В горящем колодце в Алматы пожарные обнаружили мёртвую женщину

Пожарных на место происшествия вызвали жильцы 3-го микрорайона Ауэзовского района. Они заметили валящий из колодца дым. Прибывшие пожарные обнаружили внутри лежащих без движения людей.

Оказалось, колодец облюбовала пара — мужчина и женщина. Их достали на поверхность без признаков жизни. Мужчину пожарные откачали, позже его передали медикам. А вот женщину спасти не удалось, она уже была мертва. Как рассказали сотрудники ДЧС, в колодце загорелся матрац. И скорее всего, пара отравилась угарным газом.