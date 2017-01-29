В московском торговом центре зарезали подростка
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в
«Инцидент произошел в торговом центре VEGAS на 24 километре МКАД между подростками на парковке. В результате ножевого ранения в сердце один из подростков скончался на месте», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетнего, не уточнив подробностей.