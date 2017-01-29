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22:58 (мск), источник: РИА Новости

В московском торговом центре зарезали подростка

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в торгово-развлекательном центре на юге Москвы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах столицы.

«Инцидент произошел в торговом центре VEGAS на 24 километре МКАД между подростками на парковке. В результате ножевого ранения в сердце один из подростков скончался на месте», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетнего, не уточнив подробностей.

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