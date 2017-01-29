В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве подростка у ТЦ «Вегас»

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установлено следствием, 29 января 2017 г., в вечернее время, подозреваемый находился в одном из торговых центров Ленинского района, где у него произошел конфликт с молодым человеком. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и личности потерпевшего.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что драка между подростками произошла на парковке торгового центра «Вегас».