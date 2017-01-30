НАБУ: Арест пойманного на взятке судьи саботировали его коллеги

Галицкий районный суд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда г. Киев, задержанного «на горячем» при получении взятки в размере 22 тысячи долларов США. О решении суда от 29 января сообщает пресс-служба НАБУ.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым», — отмечается в сообщении.

Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, устоявшаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы, убеждены в НАБУ.