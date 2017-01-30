Один человек пострадал в перестрелке на северо-востоке Москвы
Один человек пострадал в перестрелке на
Один человек пострадал в перестрелке на
«На службу “02” поступило сообщение о хулиганстве с возможным использованием травматического оружия по адресу: ул. Плещеева, д. 14А. Прибывшими сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства все участники инцидента. В настоящий момент их точное число устанавливается», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что по предварительным данным, в ходе конфликта один человек пострадал, после чего был госпитализирован. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее в СМИ появилась информация о вооруженном захвате здания