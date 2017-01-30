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01:53 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один человек пострадал в перестрелке на северо-востоке Москвы

Один человек пострадал в перестрелке на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

«На службу “02” поступило сообщение о хулиганстве с возможным использованием травматического оружия по адресу: ул. Плещеева, д. 14А. Прибывшими сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства все участники инцидента. В настоящий момент их точное число устанавливается», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по предварительным данным, в ходе конфликта один человек пострадал, после чего был госпитализирован. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о вооруженном захвате здания гаражно-строительного кооператива «Бибирево» на северо-востоке Москвы.

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