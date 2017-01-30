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06:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На улице Новосибирска произошло три автотранспортных аварии за один час

Все ДТП случились на Октябрьской магистрали.

В Новосибирске вчера вечером, 29 января, произошло три автомобильной аварии на одной магистрали. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас».

Первое столкновение случилось в 16:10 около перекрестка Октябрьской магистрали и улицы Каменская. Участниками происшествия стали Mazda Demio и BMW X5. Водитель BMW отвлеклась от процесса вождения и догнала остановившуюся впереди нее Мазду. Водитель BMW вину признала. Второе столкновение произошло спустя 10 минут после первого на мосту Октябрьской магистрали, не доезжая до улицы Каменской. Нива буксировала на тросу Subaru Legacy.

Во время движения у Субару отвалилось заднее левое колесо и покатилось сначала на встречную полосу двтижения, и там по задело автомобиль, а после отлетело в Nissan X-Trail, который двигался попутно с Субару и Нивой. У встречного автомобиля были минимальные повреждения, а столкновение колеса и Ниссана повлекло за собой оформление. Третье столкновение произошло в 17:10 на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Водитель Lexus выехала на перекресток под мигающий зеленый и решила остановиться, а двигающийся позади Subaru Forester хотел проскочить перекресток. В итоге Субару догнал Лексус.

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