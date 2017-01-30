На улице Новосибирска произошло три автотранспортных аварии за один час

В Новосибирске вчера вечером, 29 января, произошло три автомобильной аварии на одной магистрали. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас».

Первое столкновение случилось в 16:10 около перекрестка Октябрьской магистрали и улицы Каменская. Участниками происшествия стали Mazda Demio и BMW X5. Водитель BMW отвлеклась от процесса вождения и догнала остановившуюся впереди нее Мазду. Водитель BMW вину признала. Второе столкновение произошло спустя 10 минут после первого на мосту Октябрьской магистрали, не доезжая до улицы Каменской. Нива буксировала на тросу Subaru Legacy.