В Чечне ликвидированы трое боевиков

По его словам, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.

«В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей. Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что ликвидированной в Чечне группой из трех боевиков руководил из Сирии вербовщик ИГ.