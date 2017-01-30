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03:21 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне ликвидированы трое боевиков

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Два сотрудника правоохранительных органов погибли в Чечне в ходе ликвидации троих боевиков, которыми руководил вербовщик «Исламского государства» (запрещена в РФ) из Сирии, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Источник: РИА Новости
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По его словам, спецоперация проводилась в городе Шали, где правоохранители предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту.

«В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Также ранение получили двое местных жителей. Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что ликвидированной в Чечне группой из трех боевиков руководил из Сирии вербовщик ИГ.

Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства.
Рамзан КадыровГлава Чеченской республики
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