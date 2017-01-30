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03:28 (мск), источник: VLADNEWS

По факту смерти студента во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Следствие продолжается.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту гибели на железной дороге мужчины проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК по РФ.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что днем, 26 января нынешнего года, на железнодорожном полотне станции Моргородок Дальневосточной железной дороги обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для травмирования подвижным составом. Личность погибшего установлена. Им оказался житель города Владивостока, 1994 года рождения, студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в ходе проверки будет проверена версия о возможном самоубийстве юноши.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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