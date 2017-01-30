В Приморье пожарные спасли мужчину

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы приступили к тушению. Горели стены, потолок в квартире, а также крыша дома. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные задействовали звено газодымозащитной службы.

В 11.12 пожар был локализован, а в 11.29 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из горящей квартиры пожарные спасли одного человека. В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу тревоги на место пожара прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины возгорания выясняются.

Всего за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 13 пожаров.