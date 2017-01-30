В Приморье пожарные спасли мужчину
29 января в 10.57 на пульт
29 января в 10.57 на пульт
Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы приступили к тушению. Горели стены, потолок в квартире, а также крыша дома. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные задействовали звено газодымозащитной службы.
В 11.12 пожар был локализован, а в 11.29 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По сигналу тревоги на место пожара прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причины возгорания выясняются.
Всего за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 13 пожаров.