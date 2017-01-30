Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Мать с дочкой попали под поезд метро из-за другого пассажира
Автобус рухнул с моста: есть погибшие и раненые
«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
04:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Двое пьяных мужчин украли шлагбаум на улице Русской во Владивостоке

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два гражданина, пошатываясь, выломали и унесли балку.

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Нетривиальным способом решили реализовать свою внезапную жажду деятельности два жителя Владивостока. Как видно на видеозаписи с камеры наблюдения, будучи навеселе, они выломали и унесли в неизвестном направлении дорожный шлагбаум, сообщает РИА PrimaMedia.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приморскому бизнесу нужна помощь властей в вопросах развития экспорта - «Деловая Россия»
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
В России разработали лекарство от наркозависимости
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
При ликвидации боевиков в Чечне погибли двое правоохранителей
Спорт
Как России попасть на Евро-2020 Поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь