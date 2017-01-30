Двое пьяных мужчин украли шлагбаум на улице Русской во Владивостоке
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два гражданина, пошатываясь, выломали и унесли балку.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два гражданина, пошатываясь, выломали и унесли балку.
Владивосток, 30 января, PrimaMedia.
Нетривиальным способом решили реализовать свою внезапную жажду деятельности два жителя Владивостока. Как видно на видеозаписи с камеры наблюдения, будучи навеселе, они выломали и унесли в неизвестном направлении дорожный шлагбаум, сообщает РИА PrimaMedia.