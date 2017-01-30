Освобожденные по «закону Савченко» за год убили 55 человек

Этот документ разрешил пересчитывать узникам сроки. То есть год, проведенный в СИЗО, за этим законом, стал считаться двумя. Именно год за два, который применили к заключенным, дал возможность последним выйти на свободу досрочно.

За время действия этого закона на свободу досрочно вышли 8,7 тысячи заключенных. Из них 1313 человек подозревали в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 года 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по «закону Савченко».

Сегодня те, кто принимали документ, через год его страшных последствий, признаются, мало того, что его не читали, оказывается, 450 народным избранникам было просто неудобно отказать нардепу Надежде Савченко, которая на то время была в российском плену. Сама же автор закона на вопрос ТСН отвечать отказалась.

Благодаря «закону Савченко» на волю вышли немало одиозных фигур, среди которых — судья-коляднык Зварыч (поймали на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который среди белого дня расстрелял крестьянина.

Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, кто совершил незначительные преступления.

Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже несмотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемы в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу.

То, что либеральный «закон Савченко» вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных — факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают, если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных. И чей ребенок станет следующей жертвой маньяка, пока неизвестно.