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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец погиб под колесами автобуса, выбежав на дорогу после ДТП

По данным очевидцев, мужчина специально кидался под автомобили.

В Красноярске автобус насмерть сбил водителя иномарки, выбежавшего на дорогу после аварии. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 29 января. По предварительным данным, иномарка не вошла в поворот на ул. Свердловской, после чего три раза перевернулась и врезалась в столб. Выбежавший из машины водитель кидался на проезжающие мимо автомобили.

В итоге мужчину сбил автобус № 50, в котором находились пассажиры. Водитель иномарки погиб на месте. В ГИБДД добавили, что в автобусе никто не пострадал.

По данным очевидцев, в автомобиле в момент аварии находилась пассажирка. Пострадавшую с травмами доставили в больницу на «скорой помощи».

Свидетели добавили, что погибший водитель вел себя неадекватно. В разбитом автомобиле было найдено большое количество пустых пивных банок.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.

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