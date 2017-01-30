В Канаде в мечети произошла стрельба
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Порядка 40 человек находятся в мечети города Квебек в Канаде, где произошла стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Порядка 40 человек находятся в мечети города Квебек в Канаде, где произошла стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Агентство также сообщает о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника).
Пока информация о пострадавших не поступала.