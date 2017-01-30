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05:39 (мск), источник: РИА Новости

В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли пять человек

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу исламского культурного центра города.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек.

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Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют «большой мечетью» города.

Агентство также сообщало о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника).

Телеканал CBC в свою очередь сообщает, что на месте происшествия находится много полицейских.

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