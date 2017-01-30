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06:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в центре Перми голую девушку выбросили из машины в снег

Очевидец вызвал скорую помощь и полицию.

Очевидец сообщил в соцсетях, что нашёл утром 29 января в снегу на ул. Пушкина голую девушку.

Однако долгое время он не мог вызвать скорую помощь, так как у него села батарея на телефоне, а прохожие не хотели ему помогать. В итоге одна проходившая мимо пара всё же пришла на подмогу.

«Когда приехала скорая, врач сказал, что девушку выкинули из машины, в снегу она пролежала около 50 минут», — сообщает автор поста.

Комментарий МВД по этому поводу будет получен позднее.

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