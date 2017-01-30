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05:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двое в масках в Хабаровске изрисовали электричку

Сотрудники полиции задержали подростков, которых подозревают в вандализме.

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Молодые люди из Хабаровска нанесли на электропоезд свои художества, чтобы потом их сфотографировать и выложить в соцсети. Этому помешали сотрудники патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, которые задержали 16-ти и 17-летнего подростка, подозреваемых в акте вандализма, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на станции Хабаровск-1 сотрудниками патрульно-постовой службы при содействии инспекторов по делам несовершеннолетних были задержаны двое подростков. Молодые люди в масках на лицах ранним утром фотографировали электричку с нанесенными на ней рисунками.

Для выяснения всех обстоятельств несовершеннолетние были доставлены в дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. В ходе беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что двое подростков из благополучных семей, отпросившись у родителей с ночевкой, выехали со своими друзьями в город Вяземский, где ночью, на станции нанесли на электропоезд различные рисунки. Вернувшись рано утром в краевую столицу, ребята решили зафиксировать свои «художества» и разместить изображение в социальных сетях. Ранее подростки в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Максимальная санкция данной стать предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу напоминает, что несанкционированное нанесение рисунков на имущество граждан и предприятий, в том числе и на вагоны поездов, может привести к уголовной ответственности, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации наступает с 14-летнего возраста.

Незнание законодательства не освобождает от уголовной ответственности.

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