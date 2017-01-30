При пожаре в Советской Гавани погибли два человека

«В настоящее время устанавливаются личности обнаруженных без признаков жизни мужчин», — говорится в сообщении Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В ликвидации пожара участвовали 19 человек и шесть машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».