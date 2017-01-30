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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

При пожаре в Советской Гавани погибли два человека

Вечером 29 января в Советской Гавани загорелся деревянный дом на улице Вокзальной. Пожар удалось локализовать и потушить на площади 40 квадратных метров. На месте были найдены два тела.

«В настоящее время устанавливаются личности обнаруженных без признаков жизни мужчин», — говорится в сообщении Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В ликвидации пожара участвовали 19 человек и шесть машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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