При пожаре в Советской Гавани погибли два человека
Вечером 29 января в Советской Гавани загорелся деревянный дом на улице Вокзальной. Пожар удалось локализовать и потушить на площади 40 квадратных метров. На месте были найдены два тела.
Вечером 29 января в Советской Гавани загорелся деревянный дом на улице Вокзальной. Пожар удалось локализовать и потушить на площади 40 квадратных метров. На месте были найдены два тела.
«В настоящее время устанавливаются личности обнаруженных без признаков жизни мужчин», — говорится в сообщении Дальневосточного регионального центра МЧС России.
В ликвидации пожара участвовали 19 человек и шесть машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».