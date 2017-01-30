В центре Красноярска насмерть сбили 15-летнюю девочку

В центре Красноярска, на перекрестке улиц Марковского и Вейнбаума, сбили 15-летнюю девочку. По предварительной информации она переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

В тяжелом состоянии девочка была доставлена в больницу, где у нее остановилось сердце. По информации ГИБДД, водитель, который наехал на девочку, был в трезвом состоянии.

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения, автомобиль двигался по ул. Вейнбаума в сторону моста через Качу. В это время девочка начала переходить улицу. Она сделала первые шаги на последних секундах работы зеленого сигнала светофора. Успела перейти половину улицы. Затем загорелся «красный», она ускорила шаг и оказалась под колесами авто.