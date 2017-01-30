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07:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области поймали браконьеров, которые истребляли косуль

Сотрудники дорожно- постовой службы задержали охотников в Чулымском районе.

В Новосибирской области следы лыжни привели правоохранителей в лес, где они обнаружили мертвых животных. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Во время патруля автоинспекторы остановили двух лыжников. Внимание сотрудников приковали тяжелые рюкзаки путников. При осмотре вещей правоохранители установили, что в сумках хранится мясо дикого животного. На место вызвали следственно — оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных действий было установлено место забоя косуль.

Одновременно в этом же районе автоинспекторы остановили автомобиль для проверки документов, водитель которого оказался нетрезвым. Недалеко от машины проходила лыжня в сторону леса. Сотрудники охотнадзора на снегоходе проехали по следам, где нашли двух забитых косуль. На место происшествия также вызвали следственно- оперативную группу. Следствие установило личность, убившую 2 животного.

Глубокий снег в Новосибирской области угрожает популяции косуль, обитающих в Чулымском районе. Животные там существуют на грани вымирания, так как не в состоянии добыть себе пропитание. Изможденные копытные, которые перебрались на менее заснеженные участки возле автомобильных дорог и населенных пунктов стали легкой добычей браконьеров.

Для задержанных в Чулымском районе браконьеров незаконная охота обернется уголовным преследованием.

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