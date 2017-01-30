Директор компании Комсомольска украл у пострадавших от наводнения более 2 млн рублей
Суд приговорил руководителя коммерческой организации к 4 годам лишения свободы условно и взыскал с него деньги в полном объеме.
Суд приговорил руководителя коммерческой организации к 4 годам лишения свободы условно и взыскал с него деньги в полном объеме.
Хабаровск, 30 января, AmurMedia.
За хищение денег Центра занятости населения при получении субсидий за фиктивное трудоустройство пострадавших от наводнения лиц в
Центральный районный суд г.
В суде установлено, что директор ООО «Триумф» в период с 10 сентября 2013 года по 30 января 2015 года подал заявку на участие в краевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций, в Хабаровском крае», в которой указал, что якобы трудоустроил в свою организацию 25 граждан из числа пострадавших от наводнения. После чего сотрудники КГКУ ЦЗН г.
Для создания видимости выполнения условий договора, подсудимый подыскивал пострадавших от наводнения лиц, предлагал им работу в ООО «Триумф», забирая у них для этого необходимые документы. После чего он подписал и предоставил ложные отчеты в ЦЗН о якобы выполненных обязательствах по договору, хотя в действительности указанные лица никаких работ не выполняли и заработную плату не получали.
Таким образом, директор ООО «Триумф» похитил денежные средства, причинив тем самым государству в лице КГКУ ЦЗН г.
Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное возмещение вреда.
Суд приговорил руководителя коммерческой организации к 4 годам лишения свободы условно. Также суд взыскал с осужденного 2 268 159 рублей в пользу КГКУ ЦЗН г.
Арест на имущество предпринимателя сохранен до полного погашения гражданского иска. Дело рассмотрено в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура г.