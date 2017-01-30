Директор компании Комсомольска украл у пострадавших от наводнения более 2 млн рублей

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

За хищение денег Центра занятости населения при получении субсидий за фиктивное трудоустройство пострадавших от наводнения лиц в Комсомольске-на-Амуре осужден директор коммерческой организации. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и взыскал с осужденного более 2,2 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца коммерческой фирмы. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что директор ООО «Триумф» в период с 10 сентября 2013 года по 30 января 2015 года подал заявку на участие в краевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций, в Хабаровском крае», в которой указал, что якобы трудоустроил в свою организацию 25 граждан из числа пострадавших от наводнения. После чего сотрудники КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре, не подозревая о преступных намерениях подсудимого, заключили с ним договор и дополнительное соглашение, а затем перевели ему свыше 2,2 млн рублей субсидии для выплаты заработной платы и материально-техническому обеспечению временной занятости каждого трудоустроенного.

Для создания видимости выполнения условий договора, подсудимый подыскивал пострадавших от наводнения лиц, предлагал им работу в ООО «Триумф», забирая у них для этого необходимые документы. После чего он подписал и предоставил ложные отчеты в ЦЗН о якобы выполненных обязательствах по договору, хотя в действительности указанные лица никаких работ не выполняли и заработную плату не получали.

Таким образом, директор ООО «Триумф» похитил денежные средства, причинив тем самым государству в лице КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре ущерб в особо крупном размере.

Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное возмещение вреда.

Суд приговорил руководителя коммерческой организации к 4 годам лишения свободы условно. Также суд взыскал с осужденного 2 268 159 рублей в пользу КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре.

Арест на имущество предпринимателя сохранен до полного погашения гражданского иска. Дело рассмотрено в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.