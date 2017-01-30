Пожарные спасли мужчину из горящего кафе на площади Маркса
Причиной возгорания могли стать холодильники и другое оборудование, рассказали очевидцы.
Причиной возгорания могли стать холодильники и другое оборудование, рассказали очевидцы.
Пожарные спасли мужчину из горящего кафе на площади Маркса, об этом сообщает
Пожар начался почти в 3 часа ночи в Ленинском районе Новосибирска на площади Маркса, 3 корпус 4. В пожаре было повреждено торговое оборудование и внутренняя отделка.
«Личным составом ПСЧ-6 ОФПС-1 был спасен мужчина», — рассказали в МЧС.
Очевидцы рассказали, что источником пламени стали холодильники и другое оборудование. На тушение привлекались 8 единиц техники и 31 человек личного состава.