Виновник гибели приятеля в аварии пойдет под суд в Приморье

«Молодой человек 1998 года рождения обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, трагедия произошла рано утром 23 октября прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, фигурант сел за руль автомобиля Subaru Legacy, принадлежавшего его приятелю.

«Двигаясь в районе улицы Шошина, 25 “а” во Владивостоке со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, он не справился с управлением и допустил занос автомобиля, съехав с проезжей части. В результате этого машина совершила столкновение с металлическим забором», — говорится в сообщении.

От столкновения пассажир автомобиля получил телесные повреждения, в результате которых скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для дальнейшего разбирательства.