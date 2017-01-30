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07:11 (мск), источник: dostup1.ru

Мошенники похитили 1 млн рублей со счета юноши-инвалида в Кусе

Горожане просили у парня денег на разные нужды, но ничего не возвращали.

Доверчивый 18-летний инвалид пострадал от действий мошенников в Кусе (Челябинская область) — со счета парня сняли около 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Работники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями обратились в полицию в интересах своего воспитанника. Парню хоть и исполнилось 18 лет, однако он еще продолжает обучение в учреждении. С рождения юноша получал пенсию по инвалидности, которая зачислялась на его банковский счет. Однако в один из дней обнаружилось, что около 1 млн рублей пропало.

«Сотрудниками полиции были установлены подозреваемые. По предварительной версии, один из злоумышленников, 23-летний местный житель, зная о внушительной сумме на счете потерпевшего, познакомился с ним и, пользуясь его доверием, неоднократно просил деньги на различные нужды. Минимальная сумма составляла 3 тыс. рублей. Далее подозреваемый привлек к противоправным действиям своих знакомых, 1974 и 1988 годов рождения. Последний из них отбывает наказание в местах лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следственным отделом районного ОМВД возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения двух из трех подозреваемых.

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