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07:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Житель Челябинска спалил автомобиль «Шевроле Авео»

В Челябинске во дворе одного из домов по улице Чичерина загорелся автомобиль «Шевроле Авео», который принадлежал 22-летней девушке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, на месте происшествия сотрудниками Росгвардии был задержан 36-летний безработный, которого передали полицейским.

Против злоумышленника завели уголовное дело.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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