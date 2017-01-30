Житель Челябинска спалил автомобиль «Шевроле Авео»

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, на месте происшествия сотрудниками Росгвардии был задержан 36-летний безработный, которого передали полицейским.

Против злоумышленника завели уголовное дело.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.