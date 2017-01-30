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07:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Реже в ДТП с маршруткой пострадали мать с ребенком

Виноват водитель легковушки.

29 января около 15.00 в Реже столкнулись Chevrolet Niva и маршрутная «ГАЗель», в которой пострадали женщина с 8-летним ребенком.

Как уточнили «Уралинформбюро» в УГИБДД по Свердловской области, на перекрестке Ленина — Спортивная водитель легковушки не предоставил преимущество ехавшей справа маршрутке.

Медпомощь понадобилась пассажирам «ГАЗели» — 25-летней женщине и ее 8-летней дочери. Обеим назначено амбулаторное лечение.

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