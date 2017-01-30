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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция ищет девушку, оставившую вещи на Октябрьском мосту

Сотрудники полиции рассказали, что на коммунальном мосту найдены вещи и паспорт молодой женщины, ведется поиск.

Полиция ищет девушку, оставившую вещи на Октябрьском мосту, об этом «Вестям» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«30 января в 9 часов на Октябрьском мосту обнаружены вещи и паспорт на имя женщины 1989 года рождения. На месте работает полиция, ведется поиск девушки, выясняются обстоятельства произошедшего», — заявили в МВД.

В сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилась запись: «Предположительно, с середины моста по ходу движения с левого берега на правый вниз спрыгнула девочка. Рядом лежит куртка и портфель».

«Вести» будут следить за развитием событий.

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