В Челябинске в СИЗО осужденный за изнасилование покончил с собой — СМИ

Тело мужчины обнаружено в камере СИЗО № 3 Челябинска, сообщает telefakt.ru.

В камере следственного изолятора № 3 53-летний осуждённый за изнасилование был найден повешенным.

По предварительным данным, ЧП произошло 17 января в одной из камер СИЗО № 3, расположенного на улице Российская.

Официальные комментарии из ГУФСИН по Челябинской области и Следственного комитета пока не удалось получить.

Напомним, 20 октября 2016 года в Чебаркуле насильник несовершеннолетней повесился в камере. 35-летний мужчина сделал петлю из простыни.