Таксист насмерть сбил хабаровчанку на пешеходном переходе

В субботу вечером на улице Дикопольцева таксист сбил 68-летнюю хабаровчанку, которая шла по пешеходному переходу. Пенсионерка скончалась до приезда медиков, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось, когда водитель универсала поднимался по Дикопольцева от Амурского бульвара в направлении улицы Карла Маркса. Судя по следам на дороге, таксист начал тормозить уже после столкновения с пешеходом. Женщину он не видел до последнего момента. Вероятно, дело было в скорости и отсутствии опыта — мужчина 1960 года рождения получил права лишь около двух лет назад.

Тест на трезвость автомобилист прошел с нулевым результатом.