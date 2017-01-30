Таксист насмерть сбил хабаровчанку на пешеходном переходе
Пожилую женщину на дороге водитель заметил слишком поздно.
Пожилую женщину на дороге водитель заметил слишком поздно.
В субботу вечером на улице Дикопольцева таксист сбил 68-летнюю хабаровчанку, которая шла по пешеходному переходу. Пенсионерка скончалась до приезда медиков, сообщает портал «Губерния».
ДТП случилось, когда водитель универсала поднимался по Дикопольцева от Амурского бульвара в направлении улицы Карла Маркса. Судя по следам на дороге, таксист начал тормозить уже после столкновения с пешеходом. Женщину он не видел до последнего момента. Вероятно, дело было в скорости и отсутствии опыта — мужчина 1960 года рождения получил права лишь около двух лет назад.
Тест на трезвость автомобилист прошел с нулевым результатом.