Стая бродячих собак напала на жительницу челябинского Паркового

Стая бродячих собак атаковала жительницу челябинского Паркового — девушка не замечала псов, пока один из них не вцепился ей в руку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел у дома по улице Шмакова, рядом со стройкой. Челябинка шла по своим делам и не обращала на животных внимания, пока одна из собак не укусила ее за руку. Обернувшись, девушка увидела целую стаю. Собаки лаяли и прыгали на нее.