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07:30 (мск), источник: dostup1.ru

Стая бродячих собак напала на жительницу челябинского Паркового

Девушка заметила пса, когда тот вцепился ей в руку.

Стая бродячих собак атаковала жительницу челябинского Паркового — девушка не замечала псов, пока один из них не вцепился ей в руку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел у дома по улице Шмакова, рядом со стройкой. Челябинка шла по своим делам и не обращала на животных внимания, пока одна из собак не укусила ее за руку. Обернувшись, девушка увидела целую стаю. Собаки лаяли и прыгали на нее.

«Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать! Я не за живодерню, я за пристроенных в дом собак! Но, надо что-то делать. Просто так оставлять это нельзя! После нападения пришлось ставить уколы», — пишет челябинка в соцсети.

Со слов местных жителей, стая бродячих псов бегает по району уже несколько месяцев. Собаки стали агрессивными после того, как у одной из них появились щенки. Строители подкармливают их, выливая ведра с помоями за забор, поэтому покидать обжитое место животные не намерены.

Комментируя ситуацию, большинство горожан планируют вызвать отлов собак. Некоторые жители замечают, что отлов наркоманов Парковому бы также не помешал.

Напомним, на минувшей неделе в Челябинске решено было создать рабочую группу по спасению бездомных животных.

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