Пермячка, организовавшая финансовую пирамиду, получила 4 года колонии
ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.
ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в
Суд приговорил преступницу к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, мошенница обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и возместить ущерб потерпевшим.