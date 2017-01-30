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07:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермячка, организовавшая финансовую пирамиду, получила 4 года колонии

ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину признали виновной сразу по шести эпизодам. Как стало известно следствию, в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года мошенница взяла у шести потерпевших деньги на реализацию перспективных бизнес-проектов, заведомо неосуществимых. Вкладчики, всецело доверяя предприимчивой женщине, передавали ей суммы от 90 тысяч рублей до трех миллионов. Всего злоумышленница присвоила более шести млн рублей.

Суд приговорил преступницу к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, мошенница обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и возместить ущерб потерпевшим.

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