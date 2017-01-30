На Соборной площади Омска в ДТП пострадал младенец

Накануне, 29 января, в 20:40 на Соборной площади в центре Омска произошла автоавария, в которой пострадала крошечная пассажирка.

Как сообщает УМВД по Омской области, 21-летний омич за рулём автомобиля «ВАЗ-21093», совершая поворот, врезался в автомобиль KIA Sorento. Иномаркой управляла 36-летняя омичка.

Оба водителя не пострадали. Однако медицинская помощь понадобилась 36-летней пассажирке «ВАЗа» и девочке 2016 года рождения, которую везли в KIA.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии. Точно известно, что оба водителя были трезвы.