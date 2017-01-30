Омской бизнесвумен, продавшей несуществующие рога оленя за 8 миллионов, дали 2,5 года условно
Женщину не отправили в колонию, вместо этого назначив ей условный и испытательный сроки.
Женщину не отправили в колонию, вместо этого назначив ей условный и испытательный сроки.
Приговором суда завершилось уголовное дело директора омской компании, оказывающей юридические и бухгалтерские услуги, которая провернула фальшивую сделку стоимостью 8 миллионов рублей.
Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор
Как было установлено в суде, летом 2015 года Молчанова оформила документы на право заниматься торговлей. 18 июня 2015 года
После того, как сделка была заключена, а все средства поступили на счет ООО «Капитал Групп», директор пропала и не выплачивала положенные деньги. В итоге женщина похитила 8 миллионов рублей, тем самым причинив коммерческой фирме огромный ущерб. Закупщики так и не получили оплаченный товар.
Свою вину Молчанова не признала, однако погасила причиненный фирме ущерб в полном объеме, сообщили в прокуратуре Омской области.
Куйбышевский районный суд Омска приговорил
Согласно санкциям статьи ч. 4 ст. 159, уголовное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.