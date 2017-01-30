Омской бизнесвумен, продавшей несуществующие рога оленя за 8 миллионов, дали 2,5 года условно

Приговором суда завершилось уголовное дело директора омской компании, оказывающей юридические и бухгалтерские услуги, которая провернула фальшивую сделку стоимостью 8 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор экс-гендиректору ООО «Капитал Группа» 38-летней Елене Молчановой. Бизнесвумен признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как было установлено в суде, летом 2015 года Молчанова оформила документы на право заниматься торговлей. 18 июня 2015 года бизнес-леди обратилась к знакомой, которая занимала должность директора коммерческой фирмы по закупке сырья животного происхождения. Молчанова убедила знакомую в том, что может продать за 8 миллионов 10 тонн лома рога северного оленя.

После того, как сделка была заключена, а все средства поступили на счет ООО «Капитал Групп», директор пропала и не выплачивала положенные деньги. В итоге женщина похитила 8 миллионов рублей, тем самым причинив коммерческой фирме огромный ущерб. Закупщики так и не получили оплаченный товар.

Свою вину Молчанова не признала, однако погасила причиненный фирме ущерб в полном объеме, сообщили в прокуратуре Омской области.

Куйбышевский районный суд Омска приговорил экс-директора в 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Согласно санкциям статьи ч. 4 ст. 159, уголовное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.