Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Депрессия может провоцировать рак
Француский политик: не могу найти слов, чтобы выразить отвращение
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Локомотива» до «Ак Барса»
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омской бизнесвумен, продавшей несуществующие рога оленя за 8 миллионов, дали 2,5 года условно

Женщину не отправили в колонию, вместо этого назначив ей условный и испытательный сроки.

Приговором суда завершилось уголовное дело директора омской компании, оказывающей юридические и бухгалтерские услуги, которая провернула фальшивую сделку стоимостью 8 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор экс-гендиректору ООО «Капитал Группа» 38-летней Елене Молчановой. Бизнесвумен признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как было установлено в суде, летом 2015 года Молчанова оформила документы на право заниматься торговлей. 18 июня 2015 года бизнес-леди обратилась к знакомой, которая занимала должность директора коммерческой фирмы по закупке сырья животного происхождения. Молчанова убедила знакомую в том, что может продать за 8 миллионов 10 тонн лома рога северного оленя.

После того, как сделка была заключена, а все средства поступили на счет ООО «Капитал Групп», директор пропала и не выплачивала положенные деньги. В итоге женщина похитила 8 миллионов рублей, тем самым причинив коммерческой фирме огромный ущерб. Закупщики так и не получили оплаченный товар.

Свою вину Молчанова не признала, однако погасила причиненный фирме ущерб в полном объеме, сообщили в прокуратуре Омской области.

Куйбышевский районный суд Омска приговорил экс-директора в 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Согласно санкциям статьи ч. 4 ст. 159, уголовное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске скорая не смогла проехать к подъезду больного из-за неправильной парковки машин - ФОТО
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь