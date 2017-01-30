Сибиряк отправится в колонию за убийство родни и поджог

В ночь на 15 апреля 2016 года пьяный Илларионов пришел в дом своих родственников (мужа и жены). Он локтем ударил женщину в область головы и шеи, отчего та упала и перестала подавать признаки жизни. Затем он нанес мужчине множество ударов острым предметом в грудь и спину. Потерпевший скончался.

Чтобы добить женщину и уничтожить следы преступления Илларионов поджег дом. В результате женщина скончалась от отравления углекислым газом. Пожар уничтожил дом и имущество потерпевших общей стоимостью 1,3 млн рублей.

Самого Илларионова вытащили из горящей веранды дома жители поселка при тушении пожара.

Суд приговорил Илларионова к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области возбудили уголовное дело против матери, по недосмотру которой погиб маленький ребенок.