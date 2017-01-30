В Челябинске мужчина ограбил квартиру, проникнув через балкон
Полицейским удалось задержать подозреваемого.
Полицейским удалось задержать подозреваемого.
Мужчина ограбил квартиру, проникнув в помещение через балкон, сообщают в
В Челябинске из квартиры в доме № 23 по улице Калинина неизвестный украл ноутбук, проникнув через балкон.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в Калининском районе. Им оказался 30-летний житель Троицкого района. Задержанный ранее уже был судим.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.