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07:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске мужчина ограбил квартиру, проникнув через балкон

Полицейским удалось задержать подозреваемого.

Мужчина ограбил квартиру, проникнув в помещение через балкон, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске из квартиры в доме № 23 по улице Калинина неизвестный украл ноутбук, проникнув через балкон.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в Калининском районе. Им оказался 30-летний житель Троицкого района. Задержанный ранее уже был судим.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

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