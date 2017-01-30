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07:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое пьяных дебоширов избили полицейских в деревне Куда под Иркутском

Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Двое мужчин и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили экипаж ППС в деревне Куда под Иркутском. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Применение насилия в отношении представителя власти. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Пожилой мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в доме находятся люди, которые угрожают ему. Когда на место прибыли сотрудники полиции, на них набросились трое пьяных дебоширов.

«Злоумышленники причинили полицейским множественные телесные повреждения руками и ногами, а также различными предметами. Сотрудник ППС сделал предупредительный выстрел в воздух, однако дебоширы не успокоились. Спустя некоторое время преступные действия мужчин и женщины были пресечены», — отметили в ведомстве.

Установлено, что пожилая супружеская пара проживала с людьми, которые напали на сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время трое подозреваемых находятся в спецприемнике. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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