Интернет-мошеннику, обманувшего жителей нескольких регионов, вынесли приговор в Хабаровске

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

В Хабаровске вынесен приговор обвиняемому в 29 эпизодах Интернет-мошенничеств, жертвами которых стали жители многих регионов страны. Следственными органами доказана причастность подсудимого к серии мошенничеств при продаже несуществующих автомобильных запчастей с общим ущербом порядка 570 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что с 24-летний злоумышленник в течение года совершал мошеннические действия посредством сети Интернет. В краевой центр он приехал из поселка Чегдомын. Деньги, заработанные от реализации противоправных схем, являлись основным источником его дохода.

Подсудимый создавал личные кабинеты на сайтах бесплатных объявлений и размещал предложения о продаже автомобильных запасных частей, двигателей и крупных автоагрегатов.

В действительности к автомобильному бизнесу обвиняемый никакого отношения не имел, предлагаемого товара у него никогда не было. В месяц фигурант создавал по одному аккаунту, где публиковал более трехсот различных объявлений.

С потенциальных клиентов злоумышленник требовал полной предоплаты на банковские карты. В ходе расследования было установлено, что в его распоряжении находилось семь карт, которые зарегистрированы на него, сожительницу и третьих лиц. Для переговоров с покупателями фигурант приобретал сим-карты различных мобильных операторов и оформлял их на посторонних граждан.

Потерпевшим обвиняемый представлялся вымышленными именами. Чтобы у клиентов не возникало подозрений в законности Интернет-продаж, обвиняемый высылал электронные копии паспортов тех лиц, от имени которых вел переговоры. Сотрудники полиции установили, что шаблоны паспортов фигурант скачивал в Интернете, а при помощи графических программ вставлял придуманные им анкетные данные.

Задержали обвиняемого во Владивостоке сотрудники отдела «К» УМВД России по Хабаровскому краю и уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. Переехав из дальневосточной столицы в Приморье, он продолжил заниматься противоправной деятельностью.

В общей сложности он совершил 29 противоправных деяний с ущербом порядка 570 тысяч рублей. В числе потерпевших — жители Нижегородской, Омской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Решением Кировского районного суда Хабаровска подсудимому было назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, злоумышленник в рамках заявленных потерпевшими гражданских исков должен выплатить понесенные ими финансовые потери.

Приговор вступил в законную силу.