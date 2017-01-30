Интернет-мошеннику, обманувшего жителей нескольких регионов, вынесли приговор в Хабаровске
Мужчина занимался продажей несуществующих автомобильных запчастей.
Мужчина занимался продажей несуществующих автомобильных запчастей.
Хабаровск, 30 января, AmurMedia.
В Хабаровске вынесен приговор обвиняемому в 29 эпизодах
Установлено, что с 24-летний злоумышленник в течение года совершал мошеннические действия посредством сети Интернет. В краевой центр он приехал из поселка Чегдомын. Деньги, заработанные от реализации противоправных схем, являлись основным источником его дохода.
Подсудимый создавал личные кабинеты на сайтах бесплатных объявлений и размещал предложения о продаже автомобильных запасных частей, двигателей и крупных автоагрегатов.
В действительности к автомобильному бизнесу обвиняемый никакого отношения не имел, предлагаемого товара у него никогда не было. В месяц фигурант создавал по одному аккаунту, где публиковал более трехсот различных объявлений.
С потенциальных клиентов злоумышленник требовал полной предоплаты на банковские карты. В ходе расследования было установлено, что в его распоряжении находилось семь карт, которые зарегистрированы на него, сожительницу и третьих лиц. Для переговоров с покупателями фигурант приобретал
Потерпевшим обвиняемый представлялся вымышленными именами. Чтобы у клиентов не возникало подозрений в законности
Задержали обвиняемого во Владивостоке сотрудники отдела «К» УМВД России по Хабаровскому краю и уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. Переехав из дальневосточной столицы в Приморье, он продолжил заниматься противоправной деятельностью.
В общей сложности он совершил 29 противоправных деяний с ущербом порядка 570 тысяч рублей. В числе потерпевших — жители Нижегородской, Омской областей, Краснодарского края, Москвы,
Решением Кировского районного суда Хабаровска подсудимому было назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
Приговор вступил в законную силу.