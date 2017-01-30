В Екатеринбурге маршрутка выскочила наперерез трамваю

Днем 29 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров в районе остановки «Кировградская» микроавтобус на большой скорости вылетел на рельсы перед трамваем и застрял, передает «Уралинформбюбро».

По словам одного из пассажиров маршрутки, водитель разогнался до 100 километров в час и не справился с управлением. Никто не пострадал.

Микроавтобус с путей убирали с помощью внедорожника, водитель которого согласился помочь.