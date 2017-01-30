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08:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец, пострадавший от взрыва газа на Быковского, пришел в себя

Молодому человеку срочно требуется кровь.

Родные Олега Чепикова, который серьезно пострадал от взрыва газа в доме на ул. Быковского в пятницу, 27 января, просят сдать для молодого человека кровь. Информацию об этом в социальных сетях разместили мама и сестра мужчины.

Олег чудом пришел в себя и возникла острая необходимость в плазме крови, подойдет любая группа. Сейчас это для него очень важно.

Сразу после взрыва Олега доставили в ожоговый центр Красноярской краевой больницы. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое, по предварительным данным, у Олега обожжено до 90 процентов поверхности тела, обширный ожог верхних дыхательных путей.

Сдать плазму для Олега Чепикова можно в Красноярском краевом центре крови № 1 по адресу: ул. Партизана Железняка, 3 М с 8.00 до 17.00.

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