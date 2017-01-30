Рецидивист-угонщик попал в ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке угонщик разбил чужой автомобиль, пытаясь уйти от полиции, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке угонщик разбил чужой автомобиль, пытаясь уйти от полиции, сообщает ИА «Дейта».
«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль Toyota Mark II с улицы Окатовая», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские установили, что угонщик попал в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и забрал оттуда ключи от автомобиля. С придомовой территории он угнал авто хозяина квартиры.
«Вечером во время движения по городу подозреваемый не справился с управлением, въехал в здание на улице Интернациональная, повредил автомобиль и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого жителя Владивостока, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
«По фактам кражи и неправомерного завладения автомобилем возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу», — говорится в сообщении.