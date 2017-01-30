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08:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Рецидивист-угонщик попал в ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке угонщик разбил чужой автомобиль, пытаясь уйти от полиции, сообщает ИА «Дейта».

«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль Toyota Mark II с улицы Окатовая», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что угонщик попал в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и забрал оттуда ключи от автомобиля. С придомовой территории он угнал авто хозяина квартиры.

«Вечером во время движения по городу подозреваемый не справился с управлением, въехал в здание на улице Интернациональная, повредил автомобиль и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого жителя Владивостока, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

«По фактам кражи и неправомерного завладения автомобилем возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу», — говорится в сообщении.

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