Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
«После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека», — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.
Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек.
Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.
По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу.
Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.