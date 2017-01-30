Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом

«После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека», — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек.

Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.