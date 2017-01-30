Молодая тигрица в Приморье умерла от браконьерского капкана

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Молодая тигрица попала в капкан в Пожарском районе Приморья. К сожалению, спасти зверя не удалось, от полученной травмы тигрица скончалась до приезда оперативной группы, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на сайт администрации Приморского края.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, раненого зверя обнаружили на дороге недалеко от поселка Стрельникова проезжавшие мимо лесорубы.

«Тигр лежал на дороге, у него не было одной лапы. На место срочно выехала оперативная группа департамента охотнадзора. Травма была серьезная и, к сожалению, зверь умер до нашего приезда», — сказал он.

Погибшим зверем оказалась трехлетняя тигрица. Ее труп перевезли в центр экспертизы уссурийской сельскохозяйственной академии.

«Сейчас экспертам предстоит выяснить точные причины гибели животного. Однако обследование местности, где была обнаружена раненая тигрица, показало, что она попала в браконьерский капкан», — добавил Дмитрий Панкратов.

Сейчас охотоведы и полиция ведут поиски преступника, который расставил капканы вне охотничьего сезона. Ему грозит уголовная ответственность — от 3 до 5 лет и штраф не менее одного миллиона рублей.