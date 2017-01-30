В Башкирии в деревне, где глыбой льда убило подростка, уберут весь снег с крыш

«Нам поступило распоряжение очистить от снега и наледи все крыши в максимально короткие сроки. Распоряжение отдал замглавы района Ивлев Михаил», — рассказали в сельсовете. Кроме того, как стало известно, похороны Никиты состоятся сегодня. Поминки и похороны мальчика взялось оплатить МУП ЖКХ Шемяка.

Напомним, 28 января, поздно вечером в поселке Дубки в Уфимском районе, 13-летний Никита И. катался с горки рядом с водонапорной башней. На голову ребенку с крыши башни упал снег вперемешку со льдом. Травма головы, которую получил подросток, оказалась несовместима с жизнью. Следственный комитет РФ по РБ инициировал проверку по данному факту.