Яйцо Фаберже и бриллианты на 1,2 миллиона долларов похитили в Карагандинской области

«В числе похищенных вещей оказались золотые изделия на сумму 23 120 680 тенге: комплект “Фрейвил” стоимостью 1 020 000 тенге; комплект “Роберто браво” стоимостью 5 100 000 тенге; набор “Самоцветы” — 4 080 000 тенге, набор “Монклер” — 1 190 000 тенге, серьги с бриллиантами — 800 000 тенге, кольцо с бриллиантом — 450 000 тенге, браслет “Хермес” — 510 000 тенге, печатка мужская с бриллиантами — 650 000 тенге, часы золотые — 2 380 000 тенге, набор “Роберто браво”, коллекция 2015 года — 1 360 000 тенге, комплект “Ванклиф” — 1 020 000 тенге, набор бриллиантов с сапфирами — 2 040 000 тенге, яйцо Фаберже стоимостью 2 520 680 тенге», — говорится в материалах дела. В ходе досудебного расследования к хозяину дома обратились родители и адвокаты троих подсудимых, с которыми они обсуждали вопрос о возмещении причиненного ему в результате кражи ущерба. Было решено, что сумма похищенных денег в размере 394 411 600 тенге будет поделена на три части по 131 470 530 тенге, и каждый виновный возместит ему ущерб от кражи денег в размере 131 470 530 тенге, без учета суммы ущерба от кражи золотых изделий, так как стоимость золотых изделий должен был возместить один из подозреваемых Бекеев, которому они после кражи были переданы подельниками полностью.

В Казыбекбийском районном суде Караганды рассмотрели уголовное дело о крупной краже в особняке, которая произошла 2 января 2016 года. Потерпевший показал суду, что в результате кражи из его дома было похищено имущество на общую сумму 1 228 000 долларов, в том числе деньги в сумме 1 160 000 долларов, золотые изделия на сумму 68 000 долларов.

«До суда Бекеев возместил ему ущерб деньгами в сумме 68 342 010 тенге (201 000 долларов США), кроме того, ему передан жилой дом стоимостью 66 645 000 тенге, таким образом, Бекеевым в счет возмещения украденных денег передано денег и недвижимого имущества на общую сумму 134 987 701 тенге. В ходе следствия было установлено, что все золотые изделия другими подозреваемыми Смаиловым и Әбдіраш были переданы для реализации Бекееву, поэтому Бекеевым было возвращено из числа похищенных золотых изделий яйцо Фаберже стоимостью 2 520 680 тенге, а в счет возмещения остальных золотых изделий ему передана трехкомнатная квартира в Астане, оцененная на сумму 20 593 000 тенге (или 60 566 долларов США), таким образом, Бекеевым возмещено в счет похищенных золотых изделий всего 23 113 680 тенге или 67 979 долларов США, поэтому к подсудимому Бекееву у него претензий материального характера не имеется, иск к нему он не предъявляет», — говорится в материалах дела.

В итоге судья Казыбекбийского районного суда Караганды троим подсудимым вынес приговор.

«Баяна С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “Кража, совершенная в особо крупном размере”, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Даурена Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями “Кража, совершенная в особо крупном размере”, “Хищение группой лиц по предварительному сговору”, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ардака Ә. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных теми же статьями, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — постановил судья.

В счет возмещения материального ущерба суд постановил передать в личную собственность хозяина дома, где произошла крупная кража, автомашину Тоyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска, автомашину марки Тоyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска, а также хранящиеся на депозите в УФО ДВД города Астаны денежные средства: 748 535 тенге, 21 300 долларов и 3 340 евро. В пользу владельца особняка суд принял решение возместить материальный вред на сумму 100 174 392 тенге. Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже. Серия создавалась между 1885 и 1917 годами для российской императорской семьи и частных покупателей.