Нетрезвый водитель в Киеве разбил три автомобиля — СМИ
По данным СМИ, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, разбил три машины за 150 метров. У водителя выявили в крови 2'23 промилле алкоголя.
По данным СМИ, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, разбил три машины за 150 метров. У водителя выявили в крови 2'23 промилле алкоголя.
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель авто разбил три машины на улице Братиславской в Киеве, сообщают СМИ.
«Масштабное пьяное ДТП в Киеве на Братиславской у БСМП: нетрезвый водитель с 2'23 промилле разбил три авто», — сообщается в Facebook dtp.kiev.ua. ДТП на Братиславской в Киеве.
Также отмечается, что пострадавших в аварии нет, однако информация уточняется.
Ранее сообщалось о масштабном ДТП на проспекте Победы в столице.