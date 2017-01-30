Нетрезвый водитель в Киеве разбил три автомобиля — СМИ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель авто разбил три машины на улице Братиславской в Киеве, сообщают СМИ.

«Масштабное пьяное ДТП в Киеве на Братиславской у БСМП: нетрезвый водитель с 2'23 промилле разбил три авто», — сообщается в Facebook dtp.kiev.ua. ДТП на Братиславской в Киеве.

Также отмечается, что пострадавших в аварии нет, однако информация уточняется.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на проспекте Победы в столице.