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08:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нетрезвый водитель в Киеве разбил три автомобиля — СМИ

По данным СМИ, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, разбил три машины за 150 метров. У водителя выявили в крови 2'23 промилле алкоголя.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель авто разбил три машины на улице Братиславской в Киеве, сообщают СМИ.

«Масштабное пьяное ДТП в Киеве на Братиславской у БСМП: нетрезвый водитель с 2'23 промилле разбил три авто», — сообщается в Facebook dtp.kiev.ua. ДТП на Братиславской в Киеве.

Также отмечается, что пострадавших в аварии нет, однако информация уточняется.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на проспекте Победы в столице.

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