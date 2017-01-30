Ушедшую на рынок 83-летнюю пенсионерку больше недели ищут в Челябинске
Женщина пропала на
Женщина пропала на
Родственники больше недели ищут 83-летнюю челябинку, которая отправилась на рынок и не вернулась домой, объявление о пропаже пенсионерки горожане разместили в соцсети.
Женщина ушла из дома на улице Габдуллы Тукая утром 21 января, и с тех пор семья ничего не знает о ней. «Прочесали лес с собаками, в больницы звоним, ездим, в морги, вообще везде, где можно. Сейчас надежда, что
Приметы пенсионерки: рост около 158 см, немного сутулится, худощавого телосложения, короткие седые волосы, между бровями есть родимое пятно. Была одета в цветной пуховик, шаль и валенки, с собой были две матерчатые сумки. У женщины отсутствуют зубы — уходя из дома, она не надела протез. Всех, кто может сообщить