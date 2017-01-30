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12:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ушедшую на рынок 83-летнюю пенсионерку больше недели ищут в Челябинске

Женщина пропала на северо-западе города.

Родственники больше недели ищут 83-летнюю челябинку, которая отправилась на рынок и не вернулась домой, объявление о пропаже пенсионерки горожане разместили в соцсети.

Женщина ушла из дома на улице Габдуллы Тукая утром 21 января, и с тех пор семья ничего не знает о ней. «Прочесали лес с собаками, в больницы звоним, ездим, в морги, вообще везде, где можно. Сейчас надежда, что кто-то увидит в объявлении», — говорит родственница пропавшей Галина Самодурова.

Приметы пенсионерки: рост около 158 см, немного сутулится, худощавого телосложения, короткие седые волосы, между бровями есть родимое пятно. Была одета в цветной пуховик, шаль и валенки, с собой были две матерчатые сумки. У женщины отсутствуют зубы — уходя из дома, она не надела протез. Всех, кто может сообщить что-либо о пропавшей, просят обратиться в ближайший отдел полиции или к волонтёрам «Легион-спас».

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