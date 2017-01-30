Ушедшую на рынок 83-летнюю пенсионерку больше недели ищут в Челябинске

Родственники больше недели ищут 83-летнюю челябинку, которая отправилась на рынок и не вернулась домой, объявление о пропаже пенсионерки горожане разместили в соцсети.

Женщина ушла из дома на улице Габдуллы Тукая утром 21 января, и с тех пор семья ничего не знает о ней. «Прочесали лес с собаками, в больницы звоним, ездим, в морги, вообще везде, где можно. Сейчас надежда, что кто-то увидит в объявлении», — говорит родственница пропавшей Галина Самодурова.