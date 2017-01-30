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09:37 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержан грабитель, угрожавший сжечь продавщицу

Кубанские полицейские задержали подозреваемого в совершении ряда разбойных нападений на продавцов магазинов.

Источник: Югополис

Все нападения произошли в Приморско-Ахтарске.

В ходе опроса потерпевших, полицейские выяснили, что в одном из магазинов мужчина в медицинской маске облил продавца из бутылки бензином и заявил, что подожжёт ее, если та не отдаст выручку из кассы. Потерпевшая не подчинилась требованиям злоумышленника. Женщина взяла нож, которым резала продукты, и выгнала подозреваемого из магазина.

Во втором ларьке мужчина потребовал от продавца отдать ему всю имеющуюся в кассе наличность, угрожая облить ее кислотой. Потерпевшая закрылась от злоумышленника в подсобном помещении. Так и не получив денег, подозреваемый вышел из павильона.

В третьем магазине того же рынка, мужчина, угрожая продавцу ножом, потребовал деньги из кассы. Женщина отдала ему двадцать тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении трех разбойных нападений на рынке города, когда тот совершал покупки и раздавал долги похищенными купюрами. В беседе с правоохранителями мужчина сознался в содеянном.

Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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